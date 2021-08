Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Unfallverursacher flüchtet

Lahnstein (ots)

Am Freitag in der Zeit von 18:45-21:00 Uhr, wurde in Lahnstein in der Straße Zum Helmestal ein Zaun beschädigt. Der Unfallverursacher hatte vermutlich im Kreuzungsbereich Freiherr-von-Ketteler-Straße sein Fahrzeug gewendet, stieß gegen den Zaun und flüchtete anschließend.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell