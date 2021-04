Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210407.5 Itzehoe: Portemonnaie aus Einkaufskorb entwendet

Itzehoe (ots)

Am vergangenen Sonnabend nutzte ein Dieb die Unachtsamkeit einer Frau beim Einkaufen und entwendete ihre Geldbörse aus dem Einkaufskorb.

Gegen 12.00 Uhr suchte eine 70-jährige Dame den Lidl-Markt in der Lise-Meitner-Straße auf. Das Portemonnaie befand sich in ihrem Einkaufskorb. Sie verdeckte es mit Lebensmitteln, damit es für andere Personen in dem Discounter nicht sichtbar war.

An der Kasse bemerkte sie schließlich den Diebstahl der Geldbörse, in der sich neben diversen Karten und persönlichen Papieren auch Bargeld in zweistelliger Höhe befand.

Eine verdächtige Person war der Geschädigten aus dem Itzehoer Umland während des Einkaufs nicht aufgefallen.

Hinweise nimmt die Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821/6020 entgegen.

Maike Pickert

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell