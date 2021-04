Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210407.3 Brunsbüttel: Einbruch in Kindergarten

Brunsbüttel (ots)

In der Nacht zum Mittwoch ist es in Brunsbüttel zu einem Einbruch in einen Kindergarten gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Gegen 23.50 Uhr suchten Einbrecher einen Kindergarten in dem Geschwister-Scholl-Weg auf und stiegen gewaltsam über ein rückwärtiges Fenster in das Objekt ein. Als sie den Raum betraten, lösten sie den akustischen Alarm aus. Die Täter verließen daraufhin fluchtartig das Gebäude.

Entwendet haben die Unbekannten nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe machen können. Hinweise bitte an die Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481/940.

Maike Pickert

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell