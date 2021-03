Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Streit unter Anwohnern zieht Polizeieinsatz nach sich

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Einsatz mehrerer Polizeistreifen kam es am Dienstag gegen 22:00 Uhr in der Werner-Heisenberg-Straße in Kornwestheim. Dort kam es zu einem Streit und vermutlich auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 72-Jährigen und drei weiteren Personen. Es sollen auch Gegenstände und mutmaßlich ein Messer eingesetzt worden sein. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich die Situation schon weitgehend beruhigt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und den genauen Tathandlungen dauern noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell