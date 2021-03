Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Porsche zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Die rechte Fahrzeugseite eines in der Bertha-Benz-Straße in Sachsenheim-Großsachsenheim abgestellten schwarzen Porsche wurde am Dienstag zwischen 05:20 Uhr und 16:30 Uhr vermutlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Die Höhe des Sachschadens wurde bislang noch nicht beziffert. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Sachsenheim unter Tel. 07147 274060 entgegen.

