Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte beschädigen Hauswand mit Chlor - Tatverdächtige ermittelt

Drolshagen/ Wenden (ots)

Am Donnerstag (4. März) haben Unbekannte gegen 14.50 Uhr eine Hauswand eines Mehrfamilienhauses in der Heinrich-Bone-Straße in Drolshagen beschädigt. Nach Zeugenangaben hatten zwei Männer mit einer Sprühflasche Chlor an eine Hauswand gesprüht und waren anschließend in unbekannte Richtung davon gefahren. Aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung konnten zwei Tatverdächtige am Freitag im Bereich Wenden ermittelt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

