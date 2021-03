Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pkw-Insassin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Olpe (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag (4. März) gegen 17.25 Uhr zwischen zwei Pkw bei der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr "Bahnhofsstraße/ Franziskanerstraße" in Olpe ereignet. Ein 54-jähriger Fahrzeugführer befuhr diesen, ihm folgte ein 29-Jähriger mit seinem Pkw. Beide beabsichtigten, den Kreisverkehr in Richtung "In der Wüste" zu verlassen. Bei der Ausfahrt bremste der 54-Jährige sein Fahrzeug verkehrsbedingt ab. Dieses realisierte der 29-Jährige zu spät und fuhr dem Pkw auf. Durch die Kollision bedingt klagte die Beifahrerin des 54-Jährigen über starke Kopfschmerzen. Sie begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Es entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen im insgesamt vierstelligen Eurobereich.

