Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 33-Jähriger mit E-Scooter ohne Versicherungsschutz unterwegs

Lennestadt (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (3. März) haben Polizeibeamte einen 33-Jährigen angehalten, der mit einem E-Scooter die Bielefelder Straße in Lennestadt-Elspe befuhr. Dabei fiel auf, dass er kein Versicherungskennzeichen an dem Fahrzeug angebracht hatte und dieses im aktuell gültigen Versicherungsjahr über keinen Schutz verfügte. Daraufhin untersagten die Beamten die Weiterfahrt und schrieben eine Anzeige.

Informationen rund um E-Scooter bzw. Elektrokleinstfahrzeuge erhalten Interessierte hier: https://polizei.nrw/e-scooter .

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell