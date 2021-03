Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Versuchter Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Olpe (ots)

Ein versuchter Wohnungseinbruch hat sich zwischen Montag (1. März, 18 Uhr) und Dienstag (2. März, 12.15 Uhr) in der Rehringhauser Straße in Olpe-Stachelau ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchten Unbekannte, die Scheibe eines Kellerfensters mit einem unbekannten Gegenstand einzuschlagen. In das Innere des Hauses gelangten sie jedoch nicht. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

