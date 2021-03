Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise gesucht: Unbekannte entwenden "Waldsofa"

Finnentrop (ots)

Finnentrop- In der Zeit von Donnerstag (25. Februar, 13 Uhr) bis Samstag (27. Februar, 9 Uhr) haben Unbekannte an dem Rundweg des Oberbeckens in Finnentrop-Rönkhausen eine "Waldbank bzw. ein Waldsofa" entwendet. Der Wert liegt bei über 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell