Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise gesucht: Cabrio-Verdeck beschädigt

Olpe (ots)

Ein auf einem Parkplatz in der Eichhagener Straße in Olpe-Eichhagen geparkter Pkw ist am Donnerstag (4. März) zwischen 18 und 19 Uhr beschädigt worden. Der Besitzer gab an, für rund eine Stunde spazieren gegangen zu sein. Als er wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass sich an dem Verdeck seines Cabriolets ein langer Schnitt befand. Dieser wurde vermutlich mit einem Schneidewerkzeug herbeigeführt. Aus dem Fahrzeuginneren wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts entwendet. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

