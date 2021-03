Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Brand auf dem Häckselplatz

Ludwigsburg (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten am Dienstag gegen 14:00 Uhr Pflanzen- und Baumreste auf dem Häckselplatz im Gewann Gänse in Asperg in Brand. Zwei Zeugen entdeckten das Feuer und versuchten es zunächst zu ersticken. Die verständigte Feuerwehr Asperg löschte letztlich den Brand. Durch das Feuer wurde kein Sachschaden verursacht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell