Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Kaminbrand in einem Einfamilienhaus - 91-jährige Person aus Wohnhaus gerettet

Quiddelbach (ots)

Am heutigen Samstag, den 20.03.2021, gegen 06:00 Uhr, befanden sich zahlreiche Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus den umliegenden Ortschaften, dem Rettungsdienst sowie der Polizei in der Ortslage Quiddelbach zwecks Bekämpfung eines Kaminbrands. Der Mitteiler sowie zugleich Bewohner des betreffenden Einfamilienhauses meldete, dass es zu einer starken Rauchentwicklung im Bereich des dortigen Kamins gekommen sei. Darüber hinaus befand sich zum Zeitpunkt der Mitteilung eine 91-jährige pflegebedürftige Person in dem Wohnanwesen. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte konnte diese von einem Familienangehörigen aus dem Wohnhaus gerettet werden. Aufgrund der schnellen Reaktion des Ersthelfers blieb die 91-jährige Person glücklicherweise unverletzt. Zu einem Gebäudeschaden ist es nicht gekommen. Bei dem Einsatz waren insgesamt 24 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Adenau, Quiddelbach und Nürburg im Einsatz. Des Weiteren befand sich ein Rettungsdienst- sowie ein Notarztfahrzeug am Einsatzort.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell