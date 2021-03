Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Widerstandshandlung, Polizistin verletzt

Cochem (ots)

Am Freitag, 19.03.2021, 14:04 Uhr, wird der Polizei Cochem eine pöbelnde Gruppe, ohne Masken, mit Alkohol auf dem Endertplatz in Cochem gemeldet. Vor Ort stellten 2 Beamte ein 8-köpfige Gruppe fest, die sich nicht an die geltenden Corona-Regeln hielten. Im Rahmen der Feststellung der Personalien zeigte sich ein 30 jähriger Mann aus dem Hunsrück aggressiv und wehrte sich gegen die erforderlichen Maßnahmen. Im Zuge dessen schlug, spuckte und trat er gegen die eingesetzten Beamten. Erst nach Zuführung von weiteren Kräften wurde er vorübergehend festgenommen und ins polizeiliche Gewahrsam verbracht. Eine Beamtin wurde am Bein und im Gesicht verletzt, sie wurde im Krankenhaus untersucht und behandelt, musste aber nicht stationär verbleiben. Gegen den Angreifer wurden entsprechende Anzeigen gefertigt. Gegen alle Beteiligten ein Platzverweis ausgesprochen.

