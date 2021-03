Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto zerkratzt

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben am Mittwoch in der Pfaffstraße ein Auto zerkratzt. Zwei jeweils 25 Zentimeter lange Kratzspuren ziehen sich auf der Seite des Wagens entlang. Bei dem Auto handelt es sich um einen grauen Opel Astra. Der Wagen parkte etwa gegen 13:50 Uhr für 10 Minuten in der Straße. Zeugen, die zu diesem Zeitpunkt Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

