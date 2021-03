Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Fahrzeug macht sich selbstständig

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Titisee-Neustadt]

Am Mittwoch, dem 03.03.2021, stellte ein 60-jähriger Fahrzeuglenker seinen Pkw in der Adolf-Kolping-Straße ab, ohne ihn gegen ein Wegrollen entsprechend zu sichern. Das Fahrzeug rollte in der Folge nach einiger Zeit rückwärts und prallte gegen eine Straßenlaterne. Der Gesamtschaden beläuft sich insgesamt auf wenige hunderte Euro.

