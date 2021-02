Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Konz (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, dem 12.02.21, 18:00 Uhr und Samstag, dem 13.02.21, 17:30 Uhr , ist es in Konz, in der Karthäuser Straße, vor dem Anwesen Nr. 90, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht gekommen. Der oder die Fahrer/-in eines vermutlich bordeaux-roten Pkw ist dabei gegen den hinteren Stoßfänger eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw gefahren und hat sich in der Folge vom Unfallort entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter Tel. 06581/9155-0 bei der Polizeiinspektion Saarburg zu melden.

