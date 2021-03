Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: mehrere Keller in einem Wohnblock aufgebrochen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Dienstag, 02.03.21, auf Mittwoch, 03.03.21, wurden in einem Wohnblock in der Goethestraße vier Kellerräume aufgebrochen. Bei einem weiteren Kelleraufbruch blieb es beim Versuch. In den Kellern abgelagerte Pakete wurden geöffnet und daraus noch unbekannter Inhalt gestohlen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell