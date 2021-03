Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gottenheim - Einbruch in das Rathaus

Freiburg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 02./03. März 2021, brach ein unbekannter Täter ein Fenster des Rathauses Gottenheim im Innenhof auf. In mehreren Büros wurden gewaltsam Schränke und Schubladen sowie eine Geldkassette geöffnet. Entwendet wurde nichts. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bötzingen, Tel. 07663 6053-0, telefonisch in Verbindung zu setzen.

