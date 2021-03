Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: zwei hochwertige Fahrräder aus einer Garage gestohlen; ein Fahrrad wieder aufgefunden

Freiburg (ots)

Ein Bewohner aus dem Rebweg meldete der Polizei am Donnerstagmorgen, 04.03.21, ein hochwertiges Fundfahrrad, welches in seiner Auffahrt stand. Über den Hersteller des Rennrades, Marke Simplon, Klara Disc, Neupreis 4.770 Euro, konnte von der Polizei der ebenfalls im Rebweg wohnende Eigentümer ermittelt werden. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte der Eigentümer noch gar keine Kenntnis über den Diebstahl. Bei einer Nachschau in der Garage konnte festgestellt werden, dass zudem ein E-Bike, Marke Centurion, Lhasa E, Neuwert 3.750 Euro, gestohlen wurde. Der Diebstahl der Fahrräder müsste in der Nacht von Mittwoch, 03.03.21, auf Donnerstag, 04.03.21, stattgefunden haben.

