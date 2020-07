Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Lagerhalle - Transporter gestohlen

Fulda (ots)

Einbruch in Lagerhalle

Tann (Rhön) - Zwischen Mittwochabend (08.07.) und Donnerstagmorgen (09.07.) brachen Unbekannte in die Lagerhalle eines Bauunternehmens im Riegelweg im Ortsteil Habel ein. Die Täter durchsuchten die Arbeitsräume und entwendeten diverse Elektrogeräte. Sie verursachten einen Sachschaden von 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Transporter gestohlen

Fulda - In der Nacht auf Donnerstag (09.07.) stahlen Unbekannte in der Marie-Curie-Straße einen schwarzen Mercedes Sprinter. Der weiße Transporter mit dem amtlichen Kennzeichen FD-OM 9918 war auf einem Firmengelände abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

