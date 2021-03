Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zeugensuche nach Verkehrsunfall

Mayen (ots)

Am 19.03.2021 wurde der Polizei in Mayen um 15.25 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW auf der B262 gemeldet. Nach bisherigem Ermittlungsstand waren ein PKW mit Anhänger und ein dahinter fahrender weißer Sprinter auf der B262 von der Anschlußstelle Kottenheim in FR Mayen unterwegs. Unmittelbar vor der Anschlußstelle Mayen-Hausen überholte der Sprinter im einspurigen Bereich den PKW und streifte diesen dabei. Beide Fahrzeuge wurden dabei beschädigt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der 02651/8010 bei der Polizei in Mayen zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell