Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Explosion in einem Mehrfamilienhaus

PI Bad Neuenahr-Ahrweler (ots)

Heute Nachmittag, gegen 15:04 Uhr, wurde von der Rettungsleitstelle eine Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Bad Neuenahr, Sebastianstraße, gemeldet. Aktuell sind zahlreiche Kräfte der Feuerwehr, THW, DRK und der Polizei im Einsatz. Durch die Explosion wurde eine Person schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. An dem Wohngebäude entstand hoher Sachschaden. Die Sebastianstraße musste für ca. 1 Stunde voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Explosionsursache dauern an.

