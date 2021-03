Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Waghalsige Überholmanöver auf der B259, Zeugen gesucht

Cochem (ots)

Am Sonntag, 14.03.2021, kurz nach 15.00 h, soll es im Verlauf der B 259 zwischen der Autobahnanschlussstelle Ulmen und der Ortslage Faid zu einem auffälligen,verkehrswidrigen Verhalten durch Fahrer eines grauen VW Golf Kombi gekommen sein. Dieser Pkw soll die B 259 in Rtg. Cochem mit überhöhter Geschwindigkeit befahrenund waghalsige Überholmanöver durchgeführt haben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Wache der PI Cochem unter Tel. 02671 / 9840 in Verbindung zu setzen.

