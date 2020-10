Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 201019-2-pdnms Feuer Reetdachkate in Osdorf

Osdorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Seit dem 19.10.2020, ca. 14.15 Uhr, brennt das Reetdach einer alten Kate in der Straße Am Gutshof in Osdorf. Es sind mittlerweile sechs Wehren aus der Umgebung dabei, den Brand zu löschen. Verletzt wurde bisher durch das Feuer niemand. Warum die Kate in Brand geraten ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Löscharbeiten dauern an.

