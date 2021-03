Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbrecher entfernen sich ohne Beute

Viersen (ots)

In der Zeit von Samstag, 13.03.2021, 16.30 Uhr, bis Sonntag, 14.03.2021, 07.00 Uhr, hebelten unbekannte Einbrecher eine Kellertür, eines Bäckereibetriebes, auf der Hauptstraße, auf. Die Täter gelangten so in den Verkaufsraum. Nach erstem Anschein wurde nicht entwendet. Die Einbrecher konnten unerkannt entkommen. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige bitte an die Kripo über die Rufnummer 02162/377-0.

