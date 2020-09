Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 19. September 2020

Wolfenbüttel (ots)

Gefährliche Körperverletzung

Samstag, 19.09.20, 01:20 h, Wolfenbüttel, Neuer Weg

Zwei Männer sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag aus unbekanntem Grund in Streit geraten. Der Streit eskaliert zunächst durch den Wurf einer Zigarette in das Gesicht eines der Kontrahenten. Doch damit nicht genug, versetzt der Werfer der Zigarette seinem Gegenüber noch einen Faustschlag ins Gesicht. Die vor einschreitenden Beamten stellen Alkoholeinfluss bei dem nunmehr Beschuldigten fest.

Die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wird die Folge sein.

Diebstahl einer Gartenbank

Freitag, 18.09.20, 17:00 h - 19:50 h, Wolfenbüttel, Zur Oker

Eine blaue Parkbank hat offenbar die Aufmerksamkeit von bisher unbekannten Tätern erregt. Sie haben die Gelegenheit genutzt und von einem Grundstück diese Bank entwenden können.

Hinweise bitte an die Polizei in Wolfenbüttel, Tel. 05331-933-0

Diebstahl eines Fahrzeugteils

Dienstag, 15.09.20, 17:00 h - Mittwoch, 16.09.20, 08:00 h, Wolfenbüttel, Otto-Hahn-Weg

Durch bisher unbekannten Täter ist das Auspuffendstück einer Suzuki GSX-R 600 entwendet worden. Das Motorrad ist auf dem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus abgestellt gewesen. Bei dem entwendeten Gegenstand handelt es sich um ein modellspezifisches Anbauteil.

Hinweise bitte an die Polizei in Wolfenbüttel, Tel. 05331-933-0

Sachbeschädigung durch Feuer

Freitag, 18.09.20, 06:25 h bis 06:50 h, Fümmelse, Parkplatz entlang der L 614

Bisher unbekannte Täter haben am Morgen des 18.09.20 einen Altpapiercontainer angezündet, der auf dem entlang der L 614 befindlichen Parkplatz aufgestellt worden ist. Der brennende Container ist durch die Feuerwehr gelöscht worden. Die Höhe des Schadens beziffert sich auf ca. 500,-EUR

Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel, Tel. 05331-933-0 entgegen.

Falsche Angabe von Personalien, Beleidigung von Polizeibeamten

Freitag, 17.09.20, 18:51 h, Wolfenbüttel, Alter Weg

Ein 53 Jahre alter Mann steht zunächst im dringenden Verdacht in Wolfenbüttel einen Ladendiebstahl begangen zu haben. Die eingesetzten Polizeibeamten sind in diesem Zusammenhang unter anderem gehalten die rechtmäßigen Personalien dieser Person festzustellen. Bei der Durchführung dieser Maßnahme stellt sich heraus, daß der Mann vollkommen falsche Personalien angegeben hat. Auch ein weiterer Versuch, die Beamten in die Irre zu führen, misslingt dem Mann. Er suggeriert den Beamten, es würde sich auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes sein PKW befinden, mit dem er zu dem Geschäft gefahren sein will. Dieses Täuschungsmanöver wird aber relativ schnell von den Beamten durchschaut.

Nach dem sein tatsächlicher Aufenthalt ermittelt worden ist, soll der Mann diesem auch zugeführt werden. Dort angekommen, reagiert er zunehmend aggressiver. Schließlich tituliert er die Beamten u. a. als "Scheißbullen".

Einem Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl und Beleidigung, sowie einem Ordnungswidrigkeitsverfahren wird er sich nun stellen müssen.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Freitag, 18.09.20, 12:35 h, Wolfenbüttel, Ludwig-Richter-Str.

Die Unfallverursacherin fährt mit ihrem PKW vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr ein. Dabei übersah sie eine im fließenden Verkehr befindliche Fahrradfahrerin. Es kommt zur Kollision. Die Fahrradfahrerin wird im Zuge dessen leicht verletzt.

