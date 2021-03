Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr

Ludwigsburg (ots)

Drei Buben im Alter von zwölf Jahren hielten sich am Dienstag gegen 19:25 Uhr in der Robert-Bosch-Straße in Holzgerlingen am Bahngleis der Haltestelle der Schönbuchbahn "Holzgerlingen Buch" auf. Eines der Kinder soll Steine und eine leere Getränkepackung auf den Gleiskörper gelegt haben. Zudem legte der Junge sich selbst kurzzeitig neben die Schienen, stand aber unmittelbar danach wieder auf und soll anschließend mit seinen beiden Begleitern gescherzt haben. Aufgrund der Gesamtumstände ist von einem Suizidversuch nicht auszugehen. Ein Zeuge beobachtete das Geschehen und alarmierte umgehend die Polizei. Die Beamten trafen die drei Kinder vor Ort an und erhoben ihre Personalien. Darüber hinaus wurden die Gegenstände von dem zeitweisen gesperrten Gleis geholt. Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass mutmaßlich dieselben Kinder gegen 18:53 Uhr sich an der Haltestelle "Weil im Schönbuch Röte" befanden. Dort bemerkte zeitgleich der Triebfahrzeugführer der Schönbuchbahn, dass er mutmaßlich mit dem Zug über einen Gegenstand gefahren war. Ob die Kinder als Tatverdächtige für den gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr infrage kommen, bedarf weiterer Aufklärung. Im Beisein der jeweiligen Eltern wurde von den Kindern eine Tatbeteiligung verneint.

