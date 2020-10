Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Verdächtige dank Zeugenhinweisen festgenommen

Recklinghausen (ots)

Ein 66-jähriger Mann aus Datteln hatte am Dienstagmittag Besuch von drei verdächtigen Personen. Gegen 13 Uhr hatte es bei ihm an der Tür geklingelt. Die drei Personen verwickelten den Mann in ein Gespräch, während sich einer der Personen - unter einem Vorwand - in der Wohnung umschaute. Dabei nahm einer der Männer offensichtlich einen Teddybär aus einem Regal mit. Der 66-Jährige rief anschließend die Polizei. Während die Beamten die Anzeige aufnahmen, gingen bei der Leitstelle der Polizei mehrere Anrufe aus Datteln ein. Dabei berichteten die aufmerksamen Anrufer von verdächtigen Personen, die um Geld betteln würden. Wenig später konnten drei Tatverdächtige festgenommen werden. Einer davon gab auch den Diebstahl des Teddys zu. Die beiden 34 und 56 Jahre alten Männer und eine 61-jährige Frau aus Rumänien wurden mit zur Wache genommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Wir bedanken uns an dieser Stelle für die Hinweise der aufmerksamen Bürger. Wenn auch Sie verdächtige Beobachtungen machen, rufen Sie direkt die 110. Und ganz wichtig: Lassen Sie keine fremden Personen ins Haus oder in die Wohnung!

Wir weisen auch nochmal auf unsere Pressemeldung vom 30. September hin, in der wir vor verdächtigen Haustürbesuchern warnen. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/4721059

