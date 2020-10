Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Mann wird verprügelt - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Am Busbahnhof an der Bergstraße ist am Dienstagabend, gegen 22.30 Uhr, ein 20-jähriger Mann aus Marl attackiert und verletzt worden. Der 20-Jährige kam anschließend zur Wache, um die Tat anzuzeigen. Der junge Mann musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde er am Busbahnhof von mehreren Männern geschlagen, auch ein Schlagstock soll eingesetzt worden sein. Dem jungen Mann sind die Angreifer vom Sehen her bekannt. Zwei der Täter konnte er grob beschreiben. 1) etwa 20 bis 25 Jahre alt, blonde Haare, Bart 2) etwa 20 Jahre alt, dunkle Haare. Die Polizei sucht Zeugen (Tel. 0800/2361 111), die den Angriff mitbekommen haben und/oder Hinweise zu Tatverdächtigen geben können.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell