POL-RE: Recklinghausen: 7-Jähriger bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, gegen 15:15 Uhr, rannte ein 7-jähriger Junge aus Recklinghausen über einen Zebrastreifen an der Bergknappenstraße in Höhe der Straße Finefrau. Dabei wurde er von dem Auto einer 21-Jährigen aus Münster erfasst. Sie fuhr auf der Bergknappenstraße in Richtung Westen.

Der Junge verletzte sich bei dem Unfall. Er wurde zunächst ambulant vor Ort versorgt und anschließend vorsichtshalber in ein Krankenhaus transportiert.

Bei dem Unfall entstand 2.000 Euro Sachschaden.

