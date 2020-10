Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern/Dorsten: Zwei Motorradfahrer viel zu schnell unterwegs

Recklinghausen (ots)

Bei Verkehrskontrollen in Haltern am See sind am Dienstagabend zwei Motorradfahrer negativ aufgefallen. Die beiden Männer aus Marl, im Alter von 52 und 55, waren mit ihren Motorrädern zusammen von Haltern-Lippramsdorf Richtung Dorsten unterwegs. Dabei fuhren sie teilweise mit Tempo 130, bei erlaubten 50 km/h. Außerdem kam es auf der Dorstener Straße zu gefährlichen Überholmanövern. Nachdem die Motorradfahrer von der Polizei angehalten und mit den Video-Aufnahmen ihrer Fahrt konfrontiert wurden, zeigten sich die Beiden einsichtig und betroffen. Trotzdem müssen die Motorradfahrer neben empfindlichen Bußgeldern auch mit einem zweimonatigen Fahrverbot und Punkten in der Verkehrssünderkartei rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell