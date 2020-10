Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Herten

Am Montagabend verschafften sich unbekannte Täter über eine auf Kipp stehende Terrassentür Zugang zu einer Wohnung in einem Pflegeheim an der Ewaldstraße. Die Täter durchsuchten die Räume im Erdgeschoss. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten sie ohne Beute in unbekannte Richtung.

Bottrop

Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen brachen unbekannte Täter in Büroräume an der Gabelsbergerstraße ein. Um in die Räume zu gelangen schlugen sie eine Scheibe ein. Die Täter flüchteten mit mindestens vier Laptops in unbekannte Richtung.

Marl

Mit Schmuck-Imitaten als Beute flüchteten unbekannte Täter aus Geschäftsräumen an der Victoriastraße. Zwischen Samstagmittag und Montagvormittag schlugen sie die Scheibe der Eingangstür ein und gelangten so in die Geschäftsräume. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Recklinghausen

Am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte in ein Ladenlokal an der Bochumer Straße ein. Um in das Gebäude zu gelangen hebelten sie ein Fenster auf. Anschließend entwendeten sie eine Registrierkasse und Bargeld. Hinweise auf die Fluchtrichtung liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell