Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer steht unter Drogen (08.09.2021)

Blumberg (ots)

Bei einer Polizeikontrolle aufgefallen ist ein Autofahrer am Mittwoch gegen 9 Uhr auf einem Kreisverkehr der Hauptstraße / Schaffhauser Straße. Bei einem 31-jährigen Dacia-Fahrer fanden die Beamten geringe Menge an Drogen. Außerdem bemerkten sie, dass der Mann erkennbar unter deren Einfluss stand, was ein Drogenvortest bestätigte. Er musste eine Blutprobe abgeben und sein Auto stehen lassen. Die Polizei stellte die aufgefundenen Betäubungsmittel sicher und zeigte den Mann wegen Drogenbesitzes und Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell