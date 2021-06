Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen, Lkrs. VS) Schwarzer Fiat-Van beschädigt - Zeugen gesucht

St. Georgen (ots)

Zeugen sucht die Polizei nach einem Unfall in der Hauptstraße, bei dem sich der Verursacher aus dem Staub gemacht hat. Dieser beschädigte von Donnerstag auf Freitag an dem schwarzen Fiat Talento, der auf Höhe Hausnummer 25 am Straßenrand geparkt war, den hinteren rechten Kotflügel, sowie die Seitenschürze. Die Polizei schätzt den Schaden an der Karosserie des Wagens auf 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei St. Georgen unter Telefon 07724 9495-0 entgegen.

