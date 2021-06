Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) - Unfall am Kreisverkehr mit 7.500 Euro Sachschaden

Konstanz (ots)

Freitagmittag gegen 11.30 Uhr ist es in Konstanz zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden gekommen. Ein 28-jähriger Lkw-Fahrer musste am Kreisverkehr/Spanierstraße verkehrsbedingt bremsen. Ein 36-jähriger Mazda-Fahrer bemerkte es zu spät und fuhr auf den Lkw auf. Durch die Kollision entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 7.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

