POL-KN: (A81 Singen) Autorennen auf Autobahn fand nicht statt

Ein Autorennen zwischen drei hochmotorisierten Autos nach dem Kreuz Hegau bis nach Rottweil am letzten Sonntag fand den Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge so nicht statt. Die Angaben des Anzeigeerstatters konnten seitens der Polizei nicht untermauert werden. Hilfreich bei den Ermittlungen der Polizei waren zwei weitere Zeugen, die sich nach der Presseveröffentlichung gemeldet hatten, aber kein Rennen bestätigen konnten. Zudem halfen den Ermittlern zwei Kameras, die die Fahrzeuge während der Ausfahrt der Sportwagenbegeisterten filmten. Diese zeigten Aufnahmen von Autotouren durch verschiedene Länder und langsame Fahrten am Sonntag von Bregenz bis nach Rottweil, die völlig unspektakulär und weitgehend vorschriftsmäßig waren. Allerdings blendete Kamera auch nicht aus, dass der Alfa Romeo-Fahrer einem anderen Auto zu nahe kam und der Sportwagen auch über eine Sperrfläche fuhr. Wie die Beamten feststellten, war an dem Fahrzeug auch ein unzulässiges Ansaugsystem verbaut. Auf der zweispurigen Einfädelungsspur am Kreuz Hegau überholte er und der Porsche-Fahrer auch rechts, dies aber dann, nachdem ein anderes Auto grundlos die linke Spur blockierte. Obwohl der Auspuff des BMW recht laut war, konnte auch dieser nicht beanstandet werden, da eine Genehmigung vorlag. Die beschlagnahmten Autos, sowie Führerscheine und Kameras wurden daher wieder zurückgegeben.

Meldung von Sonntag, 20.6.21

A81 Singen-Rottweil, Lkrs. Konstanz/Rottweil) Verbotenes Autorennen - Beschlagnahme von Fahrzeugen 20.06.2021

Singen / A81 Durch einen Zeugen wurde über Notruf gemeldet, dass sich auf der A81 im Bereich des Autobahnkreuzes Hegau 3 hochmotorisierte Fahrzeuge ein Rennen in Richtung Stuttgart liefern würden. Sie würden sich gegenseitig rechts und links überholen und mit hoher Geschwindigkeit fahren. Es wurde eine sofortige Fahndung nach den Fahrzeugen eingeleitet. Im Bereich Tuningen konnten die Fahrzeuge gesichtet und an der Anschlussstelle Rottweil angehalten und kontrolliert werden. Die Führerscheine sowie die Fahrzeuge der Marken Porsche, BMW und Alfa aus dem Zulassungsbereich Mannheim wurden auf Anordnung eines Richters beschlagnahmt. Die Fahrer der Fahrzeuge waren gut organisiert und führten Funkgeräte mit. Diese sowie 2 GoPro-Kameras wurden ebenfalls beschlagnahmt. Zeugen, die Angaben zum Fahrverhalten der 3 Raser machen können, werden gebeten, sich mit dem Autobahnpolizeirevier Zimmern (Tel. 0741 34879-0) in Verbindung zu setzen.

