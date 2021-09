Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Mehrere Verletzte nach Auseinandersetzung auf Festgelände

Aalen (ots)

Am Donnerstagabend kam es kurz nach 22:00 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer Personengruppe und einem 28-Jährigen auf dem Volksfestplatz. Dabei wurde der 28-Jährige aus der rund 10-köpfigen Gruppe junger Erwachsener heraus mit Tritten und Schlägen verletzt. Anschließend gingen die Personen aus der Gruppe zu Fuß flüchtig. Kurz vor 23:00 Uhr kehrte dieselbe Tätergruppierung wieder auf den Volksfestplatz zurück und ging einen weiteren 28-Jährigen körperlich an, der hierdurch ebenfalls verletzt wurde. Ein 54-Jähriger, welcher dazwischen ging, wurde aus der Gruppierung heraus mit einem Messer schwer verletzt. Er musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus verbracht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.

