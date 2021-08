Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210818-1-pdnms Geschwindigkeitskontrolle im Norden Neumünsters

Neumünster (ots)

Am Dienstag, den 17.08.21, kontrollierten die Beamten der Polizeistationen Tungendorf und Einfeld den fließenden Fahrzeugverkehr im Norden der Stadt. In der Zeit von 13:30 Uhr bis ca. 15:00 Uhr wurden im Roschdohler Weg Höhe der Waldorfschule in Fahrtrichtung Innenstadt 28 Fahrzeuge gemessen, die die zulässige Geschwindigkeit von 30km/h überschritten hatten. Traurige "Spitzenreiterin" war eine 81-jährige Dame aus dem Neumünsteraner Umland, die mit 68km/h gemessen wurde. Neben 160,-EUR Bußgeld und zwei Punkten in Flensburg muss die Fahrzeugführerin auch für einen Monat ihren Führerschein abgeben.

