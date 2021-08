Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210817-1-pdnms Festnahme nach Fahrraddiebstahl, Bordesholm

Bordesholm/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Bordesholm/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Am Montagnachmittag (15.51 Uhr) meldete ein aufmerksamer Mitbürger der Polizei, dass gerade in der Mühlenstraße in Bordesholm eine männliche Person sich mit einem Werkzeug an einem hochwertigen E-Bike zu schaffen macht. Als die Streife am Tatort ankam, war keine Person mehr vor Ort. Der Zeuge, der sich etwas abseits aufhielt, wies die Einsatzkräfte ein. Als der Täter bemerkte, dass der Streifenwagen auf ihn zu kam, flüchtete er mit dem zuvor entwendeten Fahrrad durch den Fußgängertunnel in Richtung Wattenbek. Der Fluchtversuch war nur von kurzer Dauer. Der 31jährige konnte festgenommen werden und muss sich nun für seine Tat verantworten.

