POL-FR: Bad Säckingen: Frau fällt aus Auto - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Eine Frau ist am Donnerstagmorgen, 08.07.2021, in Bad Säckingen aus einem anfahrenden Auto gefallen und hat sich hierbei leicht verletzt. Gegen 06:10 Uhr war die 47-jährige zusammen mit zwei Arbeitskolleginnen in das Auto einer weiteren Arbeitskollegin eingestiegen. Die Frau stieg als letzte ein. In der Annahme, die Türen seien zu, fuhr die ebenfalls 47-jährige Autofahrerin an. Da aber die Türe noch offen war, fiel die zuletzt eingestiegene Frau aus dem Wagen und wurde ein kurzes Stück mitgeschleift. Sie zog sich leichte Verletzungen am Fuß zu. Zur ambulanten Versorgung wurde sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand keiner.

