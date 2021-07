Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen: Unfall auf dem EDEKA-Parkplatz - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 06.07.21, gegen 10.45 Uhr, parkte der Fahrer eines PKW der Marke Jaguar X-Type Kombi in der ersten Parkreihe vor dem Eingang des EDEKA-Marktes in Endingen. Als er seine Einkäufe getätigt hatte, fuhr er nach Hause und stellte dort einen Streifschaden auf der Beifahrerseite fest. Er konnte sich erinnern, das bei seiner Wegfahrt vom EDEKA Parkplatz eine ältere Dame mit einem weißen Kleinwagen neben ihm parkte. Diese könnte als mögliche Unfallverursacherin in Frage kommen. Da weder das Kennzeichen noch die Identität der Frau bekannt sind, sucht das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) mögliche Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell