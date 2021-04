POL-DO: Polizei in Reutlingen bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem Vermissten

Polizei Dortmund

Die Polizei in Reutlingen sucht nach einem vermissten 77-jährigen Mann aus Tübingen. Dieser war am Sonntag (18. April) in einem Zug von Gütersloh nach Tübingen unterwegs und könnte bei einem Umstieg in Dortmund in der Stadt geblieben sein.

Hier finden Sie die Meldung der Kolleginnen und Kollegen: https://www.presseportal.de/print/4893968-print.html

