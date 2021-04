Polizei Dortmund

POL-DO: Brand von zwei Gartenlauben - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0417

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (18. April) haben in einer Kleingartenanlage in Eving mehrere Gartenlauben gebrannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Brand wurde um 5.42 Uhr von einem Zeugen gemeldet. Es handelt sich um die Kleingartenanlage im Bereich Evinger Straße 152. Zwei Gartenlauben waren von dem Brand betroffen. Eine Laube wurde durch das Feuer teilweise, die andere vollständig zerstört.

Die Brandursache ist aktuell unklar. Ein technischer Defekt wird nach jetzigem Ermittlungsstand nicht in Betracht gezogen. Aktuell ermittelt die Polizei wegen Verdacht der Brandstiftung.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen! Wer hat in der Nacht verdächtige Personen gesehen, die sich im Bereich der Kleingartenanlage aufhielten? Hinweise bitte an die Kriminalwache unter 0231-132-7441.

