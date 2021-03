Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Drogen in der Fußgängerzone

Kaiserslautern (ots)

Ein Tütchen mit Drogen hat ein Zeuge am Montagvormittag in der Fußgängerzone gefunden. Der 42-jährige Mann entdeckte das Plastiktütchen gegen 9.20 Uhr in der Riesenstraße, und weil es ihm komisch vorkam, verständigte er die Polizei.

Eine Streife schaute sich das "verdächtige Tütchen" vor Ort an und kam ebenfalls zu dem Ergebnis, dass es sich beim Inhalt um Betäubungsmittel handeln dürfte - vermutlich LSD. Das Rauschgift wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Hinweise darauf, wer das Tütchen verloren haben könnte, gibt es derzeit nicht. Der Verlierer darf sich gerne bei der Polizei melden... |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell