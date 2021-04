Polizei Dortmund

POL-DO: Falsche Polizisten überrumpeln Senior an der Haustür

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0419

Skrupellose Betrüger haben am Samstag (17. April) in Eving einen 82-jährigen Mann überrumpelt und einen fünfstelligen Betrag erbeutet.

Nach ersten Ermittlungen kam der Dortmunder gegen 10 Uhr mit seinem Rollator vom Einkaufen zurück und wurde vor seiner Haustür in der Bergstraße (Wohnanlage für Senioren) von zwei unbekannten männlichen Personen angesprochen. Sie gaben an, von der Polizei zu sein. Im Obergeschoss sei eingebrochen worden und man müsste jetzt nachschauen, ob in der Wohnung des 82-Jährigen ebenfalls Einbrecher waren. Während einer der Täter bei ihm an der Haustür blieb, ging der andere an dem Dortmunder vorbei in die Wohnung. Dort entwendete er einen Umschlag mit Bargeld. Die Täter flüchteten daraufhin aus der Wohnung.

Zur Beschreibung kann lediglich gesagt werden, dass es sich um zwei circa 40 bis 50 Jahre alte Männer gehandelt hat.

Die Polizei sucht Zeugen! Wer hat im Tatortbereich zwei verdächtigte Männer gesehen? Genauso bitte wir weitere Opfer, sich bei der Polizei zu melden, falls sie es noch nicht getan haben.

Ganz wichtig: Lassen Sie vorschnell keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung! Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Personen in Bürgerkleidung wirklich Polizisten sind, scheuen Sie sich nicht die 110 zu wählen!

Hinweise bitte an die Kriminalwache unter 0231-132-7441!

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell