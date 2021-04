Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Diebstahl an der Alten Seilerei

Georgsmarienhütte (ots)

Am Mittwochnachmittag ist es auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Alten Seilerei zu einem Diebstahl gekommen. Ein Unbekannter näherte sich zwischen 14.45 Uhr und 15.00 Uhr einem blauen BMW der 1er Reihe und baute den linken Außenspiegel auseinander. Er nahm das Spiegelglas an sich und flüchtete in unbekannte Richtung. An dem Auto entstanden Kratzer. Hinweise zu der Tat oder dem Täter nimmt die Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401/879500 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell