Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 28-jährige Ukrainerin durch die Bundespolizei am Airport Weeze nach Odessa zurückgewiesen

Kleve - Weeze (ots)

Eine 28-jährige Ukrainerin reiste am Montagnachmittag, 6. September 2021 um 17:15 Uhr, mit einem Flug aus Lviv (Ukraine) zum Flughafen Niederrhein in Weeze. Zur Einreisekontrolle legte die Frau den Beamten ihren gültigen ukrainischen Reisepass vor. Ein Datenabgleich der Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen ergab eine Ausschreibung im Schengener Informationssystem zur Einreiseverweigerung durch die ungarischen Behörden. Zwecks weiterer Sachbearbeitung wurde die Reisende anschließend zum Dienstverrichtungsraum der Bundespolizei am Flughafen gebracht. Ein Dolmetscher klärte sie dort über die Ausschreibung zur Einreiseverweigerung und die beabsichtigte Zurückweisung nach Odessa (Ukraine) auf. Der Rückflug nach Odessa erfolgte am Dienstagmorgen.

