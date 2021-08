Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alkohol am Steuer

Dudenhofen (ots)

Unter dem Einfluss von Alkohol einen PKW geführt hat am Mittwoch um Mitternacht ein 40-Jähriger in der Neustadter Straße. Der Mann geriet in eine Verkehrskontrolle als die Beamten bei ihm Atemalkoholgeruch feststellten. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab 0,76 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

