Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verbotswidrig überholt und Unfall verursacht

Speyer (ots)

Verbotswidrig einen Linienbus überholt hat am Mittwoch um 08:43 Uhr ein 56-Jähriger PKW-Fahrer. Der Mann, der die Bahnhofstraße in Richtung Wormser Landstraße befuhr, begann seinen Überholvorgang in Höhe der Bushaltestelle Postgraben. Als sich sein PKW auf der Gegenfahrspur befand, fuhr zeitgleich eine 54-Jährige mit ihrem Kleinkraftrad von einem Grundstück auf die Bahnhofstraße. Beim Versuch dem PKW auszuweichen, stürzte sie und erlitt hierbei leichte Verletzungen. Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam es nicht.

